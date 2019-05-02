A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler tüketicilerin yakın markajında. A101'in bu haftaki öne çıkan ürünleri arasında Samsung 55NU7300 55" UHD Curved TV ve Samsung M20 Cep telefonunun yanında bianchi marka bisikletler. Ayrıca bu hafta yine mutfak gereçlerinde temizlik ve gıda ürünlerine kadar pek çok üründe indirim devam ederken yeni gelen piknik eşyaları da dikkatleri çekiyor. 2 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 2 MAYIS
Samsung curved tv 4.499,00 TL
Next Minix HD punto uydu alıcısı 89,95 TL
Samsung M20 cep telefonu 1.579,00 TL
Bianchi alice dağ bisikleti 899,00 TL
Universal pilates seti 36,95 TL
24 parça ahşap yapboz 12,95 TL
Oyuncak 3 tekerleklı bisiklet 39,95 TL
Silikon topukluk 12,95 TL
Silikon tabanlık 21,95 TL
Dik duruş korsesi 17,50 TL
4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 175,00 TL
Silindir organizer 9,95 TL
Bay ayakkabı saklama kutusu 7,95 TL
Bayan ayakkabı sakalama kutusu 5,95 TL
Porselen tabak çeşitleri 4,95 TL
Thermo piknik çantası 39,95 TL
Katlanabilir piknik masası ve tabure seti 169,95 TL
Közmatik 8,50 TL
Sinbo termos 22,50 TL
Benekli kase 3,95 TL
Sinbo elektrikli semaver 139,00 TL
Kiwi çubuk el blender 49,95 TL
Kiwi su ısıtıcı 34,95 TL
Aprilla dijital banyo baskülü 34,95 TL
Aprilla araç tipi el süpürgesi 49,95 TL
Battal yatak örtüsü 39,95 TL
Dantelli runner 4,95 TL
Dantelli masa örtüsü 19,95 TL
Silk&Blue bay kısa kollu likralı pijama takımı 29,95 TL
Kilim 17,95 TL
Marmarabirlik siyah zeytin 24,95 TL
Marmarabirlik çizik yeşil zeytin 13,95 TL
Marmarabirlik soslu zeytinyağlı yeşil zeytin 8,95 TL
Luna margarin 11,95 TL
Şokoley kakaolu fındık kreması 19,95 TL
Seyidoğlu kakaolu fındık kreması tahin helva 8,95 TL
İçim tost peyniri 18,95 TL
Pınar süzme beyaz peynir 15,95 TL
Torku homojenize yoğurt 28,95 TL
Eker ayran 3,95 TL
İçim kaymak 7,95 TL
Finish hepsi 1 arada bulaşık makinesi tableti 100'lü 69,95 TL
Finish bulaşık makinesi temizleyici 6,95 TL
Ace ultra çamaşır suyu 13,95 TL
Hastavuk dondurulmuş piliç baget 11,95 TL
Ülker kremalı bisküvi 6,95 TL
Ülker çikolatalı gofret 3,95 TL
Ülker hanımeller kurabiyem 4,45 TL
Ülker çokokrem pankek 1,00 TL
Ülker albeni çikolata kaplamalı kek 1,00 TL
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