A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan: Elektrikli moped geliyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

Nisan ayının ilk A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Nisan’dan itibaren elektronik cihazlardan beyaz eşyalara, mutfak ürünlerinden kamp ekipmanlarına ve temel gıda seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi alıcılarını bekliyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?