A101 aktüel ürünler: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. 9 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak a101 indirimli ürünler arasında halı koltuk yıkama makinesi, su sebili, çamaşır makinesi yer alıyor. A101 kataloğunda şarjlı süpürge ve dikiş makinesi dikkat çekiyor. İşte 9 Mayıs 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...
A101 9 Mayıs Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bu hafta A101 kataloğunda yeni ürün kampanyaları ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 9 Mayıs 2024 yeni A101 indirimli ürünleri fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL
SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL
Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL