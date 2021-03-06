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A101 çalışma saatleri 2021 - A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 mesai saatleri

A101 çalışma saatleri günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alaıyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla değişen A101 mesai saatleri ile ilgili vatandaşlar A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte A101 hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri 2021...

A101 çalışma saatleri 2021 - A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 mesai saatleri

İlk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açan ve 2009 yılında 121 market sayısına ulaşan ve şu an ise Türkiye'nin 81 il ve neredeyse her ilçesinde bulunan A101, bütün marketlerinde aynı saatte açılıp kapanıyor. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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