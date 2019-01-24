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A2 frekans bilgileri 2019! A2 TV nasıl izlenir? 24 Ocak yayın akışı

A2 frekans bilgileri, özellikle bu akşam yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Ümraniyespor maçını canlı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki A2 TV nasıl izlenir? İşte 24 Ocak yayın akışı ile birlikte A2 TV frekans bilgileri

Giriş: 24.01.2019 - 15:49 | Güncelleme:  

A2 nasıl izlenir? A2 TV frekans bilgileri neler? soruları araştırılıyor. Zaman zaman Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı A2 TV'ye özellikle futbolseverlerin ilgisi yoğun oluyor. A2 TV frekans bilgileri ile ilgili detaylar haberimizde.

A2 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal

DSmart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

A2 YAYIN AKIŞI - 24 OCAK 2019 PERŞEMBE

06:30 Doksanlar

08:30 Yahşi Cazibe

10:10 Selena

13:00 Kızlar ve Anneleri

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

20:30 Fenerbahçe - Ümraniyespor

22:35 Komplo Teorisi-Yabancı Sinema

02:55 The Getaway Car-Yarışma

03:45 Aşk ve Ceza

05:00 Kızlar ve Anneleri

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