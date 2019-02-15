A380: Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağının üretimini durduracak

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Avrupalı havacılık devi Airbus, A380 superjumbo model jetlerin üretimini durduracağını açıkladı. A380 superjumbo halen dünyanın en büyük yolcu uçağı.
Airbus, uçağın son teslimatlarının 2021'de, modelin havalanmasından sadece 12 yıl sonra yapılacağını bildirdi.
İşletme masrafları yüksek olan uçak, daha etkin, küçük modellerle rekabet edemedi.
Airbus bu kararı, A380'lerin en büyük müşterisi olan Emirates Havayolları'nın sipariş sayısını azaltmasının ardından alındı. Dubai merkezli havayolu şirketi, A380 filosunu 163 uçaktan 123'e indirdi.
Emirates önümüzdeki 2 yıl boyunca sadece 14 A380 daha alacak. Şirket, bunun yerine, Airbus'ın daha küçük modelleri A330 ve A350'den 70 tane satın almayı tercih etti.
Airbus Yönetim Kurulu Başkanı Tom Enders, Emirates'in kararının ardından önemli bir A380 siparişlerinin kalmadığını söyledi.
Tom Enders, "Son yıllarda diğer havayollarına da satış yapma çabalarımıza karşın, üretimi sürdürmek için neden kalmadı" dedi.
Havacılık devi, bu kararın etkisinin büyük ölçüde firmanın 2018 bilançosunda görüldüğünü belirtti. Airbus geçen yıl yüzde 3 milyar euro kâr ettiğini açıklamıştı.
Şirket bu yıl da 880 ila 890 ticari uçak teslimi yapacak.
Airbus'ta gelecek 3 yılda 3000-3500 civarında kişi işten çıkarılabilir.
A380'in parçaları, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'de üretiliyor.
Parçalar son olarak Fransa'nın Toulouse ve Almanya'nın Hamburg kentlerinde birleştiriliyor.
Büyük jet, ilk ticari uçuşunu 2007'de yapmıştı ve yolcular tarafından seviliyordu. Ancak üretimin farklı yerlerde olması nedeniyle, yapımı karmaşık ve pahalıydı.
Ancak A380'e asıl darbe, havacılık endüstrisinin büyük uçaklar yerine, küçük ve geniş gövdeli uçakları tercih etmeye başlamasıyla geldi.
Flıght Global Asya Müdürü Greg Waldron "Pazarda açıkça görülen eğilim, uzun mesafeli uçuşları Boeing'in 787 ve 777'si ve Airbus'ın A330 ve A350'si gibi iki motorlu uçaklarla yapmak" diyor.
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