HABERTURK.COM

Anadolu Ajansı'nda 6 yıldır sürdürdüğü genel müdürlük görevini geçtiğimiz haftalarda devreden Şenol Kazancı, Türkiye Varlık Fonu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Turkcell'ın Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla ilgili, "Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin gösterdiği adayların oylanması neticesinde Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Yazar ve Şenol Kazancı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

KAP'a yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 56 bin TL ücret ödeneceği belirtildi.