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AA: MİT Suriye'de 9 YPG/PKK üyesini yakalayıp, Hatay'a götürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin hayatını kaybettiği olaya karıştığı idddia edilen 9 YPG/PKK üyesinin, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a götürüldüğü açıklandı.

15.09.2018 - 16:57 | Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin hayatını kaybettiği olaya karıştığı idddia edilen 9 YPG/PKK üyesinin, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a götürüldüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 zanlı sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı hayatını kaybetmiş, Üsteğmen Usta'nın naaşı kaçırıldı.

Üsteğmenin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra çatışmanın yaşandığı bölgeye 14 kilometre mesafede bulunarak Kayseri'de toprağa verilmişti.

Hatay Valisi Erdal Ata, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "M.C. adlı şahıs, 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş yapılanması içinde görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir" dedi.

Vali "bu itiraf sonucunda gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 zanlıyla ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubunun Afrin Raco beldesinde yakalandığını" söyledi.

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