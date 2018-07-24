Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Aatif Chahechouhe'nun menisküs ameliyatı olduğu açıklandı. Aatif'ın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir."

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