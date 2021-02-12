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AB Adalet Divanı, AB'den "tazminat isteyen" PKK'lı teröristin talebini reddetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB'nin "teröristler listesinde" bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Şanlı Dalokay'ın, "mal varlıklarının dondurulmasından dolayı zarara uğradığı" gerekçesiyle zararının AB Konseyi tarafından ödenmesi talebini reddetti

AB Adalet Divanı, AB'den
AA

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı, AB Konseyi'nin "terör listesinde" bulunan ve karar metninde Hollanda'nın Rotterdam kentinde ikamet ettiği belirtilen Şanlı Dalokay'ın listeden çıkarılmak ve zararının tazmini için yaptığı başvuruyla ilgili kararını verdi.

Lüksemburg Mahkemesi, 10 Şubat 2021 tarihli kararında Dalokay'ın taleplerini kabul etmediğini bildirdi. Mahkeme masraflarının da Dalokay tarafından ödenmesine karar verildi.

PKK'nın finans işlerinden sorumlu Dalokay, AB Konseyi'nin mal varlıklarının dondurulmasını gerektiren kararı nedeniyle uğradığı maddi zararları Konseyin karşılamasını talep ediyordu.

Şanlı Dalokay, AB otonom terörist örgütler listesini belirleyen Konsey kararındaki "terörist kişiler" listesinde 31 Temmuz 2018'den bu yana yer alıyordu. Teröristin adı güncellenen listelerde yer almaya devam etti.

2018'de Konseyin dosyalarına erişim izni isteyen PKK'lı teröriste konuyla ilgili Hollanda istihbaratının 26 Mayıs 2016 tarihli, Hollanda Dışişleri Bakanlığının 17 Ekim 2016 ve 18 Aralık 2007 tarihli kararları iletilmiş ve birçok itirazı reddedilmişti.

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