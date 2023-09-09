AB'den G20 Zirvesi mesajı: 'Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz' ticaret

AB'den G20 Zirvesi mesajı: 'Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz' ticaret

AB'den G20 Zirvesi mesajı: 'Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz' ticaret AB Komisyonu Başkanı Leyen, G20 Liderler Zirvesi'nde temiz enerjiye dayanan, daha hızlı ve kısa yollardan ticaret yapılmasına olanak sağlayacak projelerin kabul edilmesini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile "Küresel Altyapı Ortaklığı İnisiyatifi"ni (PGII) başlatmalarının ardından 2 yıl geçtiğini anımsatan von der Leyen, bu kez "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" ve "Trans Afrika Koridoru" olmak üzere 2 projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu "tarihi bir olay" olarak tanımlayarak, bunun Hindistan ile Avrupa arasındaki ticareti yüzde 40 daha hızlı hale getireceğini vurguladı.

Koridorun demir yolu bağlantısıyla "daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz" ticaret imkanı ve iş fırsatları yaratacağını ifade eden von der Leyen, "Trans Afrika Koridoru" projesinin de aynı ruhu taşıdığına dikkati çekti.

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Von der Leyen, Angola'dan Zambiya'ya uzanacak koridorun sadece karasal bir bölgeyi denize bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda temiz enerji alanında yerel zincirlere ve yerel işgücüne yatırım yapılacağını kaydetti.

Küresel ölçekte karbon fiyatlandırması düzenlemesi çağrısı

AB Komisyonu Başkanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada da liderleri, kendisinin uzun süredir savunduğu "küresel karbon fiyatlandırması" fikrine katılmaya çağırdığını duyurdu.

Von der Leyen, "İklim değişikliği insan yapımı. Yani bu, sorunla baş edebileceğimiz anlamına geliyor. Bunun için inovasyona, yeşil teknolojilere yatırımlara, yenilenebilir enerji kapasitesine ve enerji verimliliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.