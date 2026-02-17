Canlı
        AB'den savunmaya 800 milyar avro

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:00
        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirterek "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." ifadesini kullandı.

        Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları'na hitap ettiğini kaydetti.

        Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirten Costa, "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." ifadesini kullandı.

        Costa, Avrupa kıtasında "ister Ukrayna ister Grönland'da olsun" uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarına işaret etti.

