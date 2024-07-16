AB dönem başkanı Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçtiğimiz hafta önce Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy, daha sonra Moskova'da Rus lider Putin, sonrasında Pekin'de Çin lideri Xi ve son olarak ABD başkan adayı Donald Trump ile bir araya gelmesi; AB yönetimi tarafından sert bir dille eleştirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış arayışıyla bu gezileri yaptığını söyleyen Orban'a AB yönetimi, "Bizi temsil etmiyor" yanıtını verdi.

Son gelişme ise AB yönetiminin Macaristan'ın AB dönem başkanlığı döneminde düzenlenen gayrı resmi toplantılara komisyon üyelerini göndermeyeceğini açıklaması oldu.

Macaristan 31 Aralık'a kadar altı ay süreyle AB dönem başkanlığını yürütecek.

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