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AB ülkelerine ihracatımızda önemli bir engel

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, atık yönetiminde yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Gülsün, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelere atık ithalatını kısıtlamaya hazırlandığını ve bu durumun Türkiye açısından önemli sonuçları olacağını, ihracatta engel oluşturabileceğini ifade etti

AB ihracatımızda önemli bir engel çıkabilir
HABERTURK.COM

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere atık ithalatını kısıtlamaya hazırlandığının ve bu durumun ülkemiz açısından önemli sonuçları olacağını dile getirdi.

Ülkemizde çıkan geri dönüştürülebilir atığın önemli bir bölümünün kaynağında ayrıştırılmadığı için çöp sahalarına gittiğinin altını çizen Selçuk Gülsün, “Yıllardır dile getirdiğimiz kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulması hususunun aciliyeti her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörü uzun yıllardır yurtiçinden temin edemediği kaliteli ve sürekliliği olan atığı Avrupa ülkelerinden temin ediyor ve bu atıkları geri dönüştürerek ikincil hammadde olarak ülke sanayimizin kullanımına sunuyor. Lakin Avrupa ülkeleri son yıllarda hızla gelişen bu sanayi dalında kendilerini konumlandırma konusunda bir strateji uygulamaya başlıyorlar. 2050 yılına kadar yıllık ortalama büyümesi yüzde 11.3 oranında olacağı tahmin edilen bir sanayi alanından bahsediyoruz ve bu sektörün en çok ihtiyaç duyduğu kaynağında ayrıştırılmış atığın ana kaynağı Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerin atık ihracatını kesmeleri son yıllarda hızla büyümüş olan ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörünün kapasitesinin yüzde 50’ye yakının atıl hale gelmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple ülkemizde etkin bir kaynağında ayrıştırma sistemi kurulması için bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.

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