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        Haberler Ekonomi Para AB ile ABD arasında tarife müzakereleri sürüyor - Para Haberleri

        AB ile ABD arasında tarife müzakereleri sürüyor

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile tarifeler konusundaki müzakerelerin hızlı biçimde doğru yönde ilerlediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:03
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        AB ile ABD arasında tarife müzakereleri sürüyor
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        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'te bulunan Sefcovic, ABD ticaret temsilcisiyle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        "ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullanan Sefcovic, doğru yönde hızlı biçimde ilerlediklerini belirtti.

        Sefcovic, tarife müzakerelerinde ivmeyi korumak için yakın temasta kalacaklarına işaret etti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs'ta AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini duyurmuştu. AB tarafı da ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirmişti.

        Trump, dün de çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza atmıştı. Bu son tarifeler bugün yürürlüğe girdi.

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