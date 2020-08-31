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AB Komisyonu, Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklamaları

Son dakika... AB Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda endişeli olduğunu, Türkiye'den barışçıl ve ılımlı bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz konusunda AB'nin diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Le Drian, "Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir." ifadelerini kullandı

son dakika
AA / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, AB Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda endişeli olduğunu, Türkiye'den barışçıl ve ılımlı bir çözüm beklediklerini dile getirdi.

AB Komisyon Sözcüsü, "Doğu Akdeniz'de tek taraflar adımlar yerine diyaloğa ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin adımları tüm AB ülkelerinde endişeye yol açıyor. Türkiye'den barışçıl ve ılımlı bir çözüm bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de tek taraflar adımlar yerine diyaloğa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DİYALOG MESAJI

Fransa ve Almanya, Türkiye ile yapıcı diyalog geliştirmek istediklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Le Drian, İngiltere'nin uzlaşmaz ve gerçekçi olmayan tutumu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Güvenliklerini başka aktörlerin eline bırakmanın hata olacağını iddia eden Le Drian, "AB diyaloğa hazır. (Türkiye'yi) sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir." dedi.

Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlaştıran" politika yürüttüğünü ileri sürerek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade eden Maas, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle Borrell ve (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız." dedi.

Maas, ayrıca Rusya'nın muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın durumunu açıklığa kavuşturmak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

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