AB'nin doğu kanadındaki ülkeler Finlandiya'daki zirvede bir araya geldi

Finlandiya'nın ev sahipliğinde İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede, AB'nin doğusunda bulunan ülkelerin savunması ve güvenliği ele alındı.

AB'de Rusya ile sınır yakınlığı olan ülkelerin katılımıyla gerçekleşen zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna'da barışa oldukça yakın olunduğunu ancak Rusya'nın barışı istediğine dair işaretler vermediğini belirtti.

Rusya'nın Avrupa için bugün, yarın ve öngörülemeyen gelecekte tehdit olacağına işaret eden Orpo, "Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Gün boyunca yaptığımız görüşmeler iyi ve açık sözlüydü. Halkımıza sahip çıkma sorumluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

Orpo, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinde doğu kanadının önemli olduğunu belirterek, bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarını ve doğu sınırının savunmasına odaklanan AB düzeyinde ortak bir proje geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını aktardı.