Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB'nin doğu kanadındaki ülkeler Finlandiya'daki zirvede bir araya geldi | Dış Haberler

        AB'nin doğu kanadındaki ülkeler Finlandiya'daki zirvede bir araya geldi

        Avrupa Birliği'nin (AB) doğusunda Rusya ile sınır yakınlığı olan ülkeler, savunma ve güvenlik planlarını görüşmek için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "Doğu Kanadı" başlığıyla düzenlenen zirvede bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'nin doğu kanadındaki ülkeler Finlandiya'da toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Finlandiya'nın ev sahipliğinde İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede, AB'nin doğusunda bulunan ülkelerin savunması ve güvenliği ele alındı.

        AB'de Rusya ile sınır yakınlığı olan ülkelerin katılımıyla gerçekleşen zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna'da barışa oldukça yakın olunduğunu ancak Rusya'nın barışı istediğine dair işaretler vermediğini belirtti.

        Rusya'nın Avrupa için bugün, yarın ve öngörülemeyen gelecekte tehdit olacağına işaret eden Orpo, "Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Gün boyunca yaptığımız görüşmeler iyi ve açık sözlüydü. Halkımıza sahip çıkma sorumluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Orpo, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinde doğu kanadının önemli olduğunu belirterek, bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarını ve doğu sınırının savunmasına odaklanan AB düzeyinde ortak bir proje geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını aktardı.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, doğu kanadının korunmasının AB'nin ortak sorumluluğu olduğunu söyleyerek, bugünkü zirvede güvenlik konusunu ele aldıklarını ifade etti.

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ABD ve Avrupa'nın üzerinde çalıştığı güvenlik garantileri konusunda henüz nihai bir kararın verilmediğini söyledi.

        Basın toplantısında, ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Rosen Jelyazkov da söz aldı.

        Bu arada, Helsinki'de günü birlik ve ilk kez yapılan "Doğu Kanadı" Zirvesi'nin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek AB Zirvesi öncesi önemli olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"