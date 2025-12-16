AB'nin doğu kanadındaki ülkeler Finlandiya'daki zirvede bir araya geldi
Avrupa Birliği'nin (AB) doğusunda Rusya ile sınır yakınlığı olan ülkeler, savunma ve güvenlik planlarını görüşmek için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "Doğu Kanadı" başlığıyla düzenlenen zirvede bir araya geldi.
Finlandiya'nın ev sahipliğinde İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede, AB'nin doğusunda bulunan ülkelerin savunması ve güvenliği ele alındı.
AB'de Rusya ile sınır yakınlığı olan ülkelerin katılımıyla gerçekleşen zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna'da barışa oldukça yakın olunduğunu ancak Rusya'nın barışı istediğine dair işaretler vermediğini belirtti.
Rusya'nın Avrupa için bugün, yarın ve öngörülemeyen gelecekte tehdit olacağına işaret eden Orpo, "Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Gün boyunca yaptığımız görüşmeler iyi ve açık sözlüydü. Halkımıza sahip çıkma sorumluluğunu paylaşıyoruz." dedi.
Orpo, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinde doğu kanadının önemli olduğunu belirterek, bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarını ve doğu sınırının savunmasına odaklanan AB düzeyinde ortak bir proje geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını aktardı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, doğu kanadının korunmasının AB'nin ortak sorumluluğu olduğunu söyleyerek, bugünkü zirvede güvenlik konusunu ele aldıklarını ifade etti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ABD ve Avrupa'nın üzerinde çalıştığı güvenlik garantileri konusunda henüz nihai bir kararın verilmediğini söyledi.
Basın toplantısında, ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Rosen Jelyazkov da söz aldı.
Bu arada, Helsinki'de günü birlik ve ilk kez yapılan "Doğu Kanadı" Zirvesi'nin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek AB Zirvesi öncesi önemli olduğu kaydedildi.