AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya 12 ay içerisinde 1 milyon top mermisi gönderilmesinde anlaşma sağladı

AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB ülkelerinin "tarihi bir karar" aldığına işaret eden Borrell, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Borrell, 3 aşamalı bir yaklaşım sergileyeceklerini, ilk aşamada teslim edilecek mühimmat için 1 milyar avro kaynak sağlanacağını, ikinci aşamada 1 milyar avroluk ortak alım yapılacağını, son aşamada da top mermisi üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlama sözlerini yerine getirme yolunda önemli bir adım attıklarını vurgulayan Borrell, 18 ülkenin siparişleri bir araya getirmek üzere AB Savunma Ajansı projesine kaydolduğuna dikkati çekti.

"ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "(Ukrayna'ya) Önümüzdeki 12 ay içinde 1 milyon top mermisini teslim etmeyi amaçlayan bugünkü anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Ukraynalı askerlerin büyük bir cesaret ve azim gösterdiğine işaret eden von der Leyen, Ukrayna'nın acilen cephaneye ihtiyaç duyduğunu anımsattı.

Von der Leyen, AB savunma sanayisinin üretimini hızlandırmak için üye ülkelerle çalışacaklarına dikkati çekti.

"SİYASİ MUTABAKAT SAĞLADIK"

Konuyla ilgili Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da "Bugün güzel bir gün. Ukrayna'ya 1 milyon 155 kalibrelik mermi gönderilmesi konusunda siyasi mutabakat sağladık." dedi.

Üye ülkeler arasında sağlanan anlaşmaya katkıda bulunan bütün kurumlara ve üye ülkelere teşekkür eden Pevkur, "1 milyon top mermisini bir an önce Ukrayna'ya ulaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den İran'a yeni yaptırımlar
DÜNYA AB'den İran'a yeni yaptırımlar
Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor
DÜNYA Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Terör örgütü PKK 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
DÜNYA Terör örgütü PKK, 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin maliyeti 104 milyar dolar
DÜNYA "Depremin maliyeti 104 milyar dolar"
Kremlin'den Türkiye ve doğalgaz merkezi projesi açıklaması
DÜNYA Kremlin'den Türkiye açıklaması
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da
DÜNYA Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ile normalleşme açıklaması
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ile normalleşme açıklaması
6. kez birinci oldular: Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
DÜNYA Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta
DÜNYA Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.