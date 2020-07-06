AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e ilginç hediye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ve Borrell'in açıklamalarda bulunduğu basın toplantısının sonunda Borrell'e bir hediye verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından gönderilen bir hediye olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Antibakteriyel el dezenfektanı. İsmi de Borel, borik asitten yapılıyor. Enerji Bakanımız isim hakkı talep etmeyin diye bir l'yi eksik yapmış." dedi.

Çavuşoğlu, Borel isimli dezenfektanı Borrell'e takdim ettikten sonra "Türkiye ile kararlarınızı güncellerken bunu da dikkate alın" ifadelerini kullandı.

Borrell ise, "İsmimi taşıyan bu dezenfektanı içmem gerekmiyor değil mi?" yorumunda bulundu.