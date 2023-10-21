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        Haberler Yaşam Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu

        Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:26
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        Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

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        Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

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        Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.

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        Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

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        Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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        Ankara'dan arkadaşlarıyla Abant'a gelen Eren Aydın, ilk defa geldiği tabiat parkını çok beğendiğini söyledi.

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        Aydın, sonbaharla ayrı güzelliğe bürünen Abant'ın, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

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        #abant
        #sonbahar
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