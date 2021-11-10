Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

AA

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

AA'nın haberine göre tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Bölgede bulunan otellerin müşterileri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, sonbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı tabiat parkındaki güzel manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.