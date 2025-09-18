ABB FOMGET: 2 - SFK 2000 Saraybosna: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi SFK 2000 Saraybosna'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Eryaman Stadı'ndaki müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım 17. dakikada Krso'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1. Maçın ilk yarısını Saraybosna, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle golüyle 2-1 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ABB FOMGET, Armisa Kuc 66. dakikada takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü, 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc, 100. dakikada bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi. Konuk takım adına 3-3'lük beraberliği 107. dakikada Terzic getirdi.
Uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.
Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Avrupa Kupası'ndan elendi.