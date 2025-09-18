Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol ABB FOMGET: 2 - SFK 2000 Saraybosna: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        ABB FOMGET: 2 - SFK 2000 Saraybosna: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 22:33 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABB FOMGET, Avrupa'ya veda etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi SFK 2000 Saraybosna'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

        Eryaman Stadı'ndaki müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım 17. dakikada Krso'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1. Maçın ilk yarısını Saraybosna, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle golüyle 2-1 önde kapattı.

        Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ABB FOMGET, Armisa Kuc 66. dakikada takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.

        Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü, 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

        Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc, 100. dakikada bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi. Konuk takım adına 3-3'lük beraberliği 107. dakikada Terzic getirdi.

        Uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

        Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Avrupa Kupası'ndan elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor