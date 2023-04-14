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Haberler Gündem Ankara ABB tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvurularında talepler alınmasına başladı. Fide desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ofis önünde kuyruk oluşturdu

ABB tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Beypazarı bürosunda domates, biber, patlıcan gibi türlerde fide desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ofis önünde kuyruk oluşturdu.

YÜZDE 75'İ HİBE DESTEKLİ

Yüzde 75 hibe destekli fide dağıtımının, başvuran kişilerin fide ücretinin yüzde 25'ini ilgili banka hesaplarını yatırmasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Fide desteğinden yararlanmak için başvuran Osman Yılmaz, geçen yıl da fide aldığını belirterek, "Ürüne bakacaksın, suyunu vereceksin ki ürün alasın. Alacağım fidenin ücretinin yüzde 25'ini yatıracağım" dedi.

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