        Abbas Erakçi'den ABD ile müzakere açıklaması

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:47
        "Barışçıl nükleer teknolojiden vazgeçmeyeceğiz"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde "karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahip olduklarını" söyledi.

        Erakçi, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

        İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde, adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacağını belirten Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Erakçi, "Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var. Anlaşmaya varmak mümkün ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İran'ın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyden geri durmayacağını daha önce kanıtladığını ifade eden Erakçi, aynı şekilde müzakere masasında da her türlü anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.

        Aydında uçurumda ceset bulundu

        Aydının Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu. (AA) 

