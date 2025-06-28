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        Haberler Dünya Abbas Erakçi: İsrail'in 'babaya' koşmaktan başka şansı yoktu | Dış Haberler

        Erakçi: İsrail'in 'babaya' koşmaktan başka şansı yoktu

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik sözlerinin ardından açıklamada bulunurken "İsrail rejiminin füzelerimiz tarafından dümdüz edilmekten kurtulmak için 'babaya' koşmaktan başka şansı yoktu." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 01:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:44
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        "İsrail'in 'babaya' koşmaktan başka şansı yoktu"
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in savaşı kazandıklarına ilişkin açıklamasının yalan olduğunu ifade ederken, Ali Hamaney'i ölümden kurtardığını dile getirdi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X hesabı üzerinden Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi.

        Abbas Erakçi, İranlıların sabırlı olduğunu belirtirken, hiç kimsenin kaderlerini belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.

        Erakçi "Eğer Başkan Trump, anlaşma isteğinde samimiyse İran'ın yüce lideri, büyük Ayetullah Hamaney'e yönelik saygısız ve kabul edilmez tonunu bir kenara bırakmalı." şeklinde konuştu.

        Açıklamasında İsrail'e de değinen Erakçi "İsrail rejiminin füzelerimiz tarafından dümdüz edilmekten kurtulmak için 'babaya' koşmaktan başka şansı yoktu." diyerek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Donald Trump'a 'baba' olarak seslenmesine atıfta bulundu.

        Erakçi açıklamasının sonunda "Eğer illüzyonlar daha büyük hatalara yol açarsa İran gerçek kabiliyetlerini göstermekte tereddüt etmeyecek ki bu İran'ın gücüyle ilgili yanılsamaları sonlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

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        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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