Abbas Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Giriş: 27.02.2026 - 23:51 Güncelleme:
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede Erakçi, Katar ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarlar doğrultusundaki çabalarını takdir etti.
İranlı Bakan ayrıca, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Katarlı mevkidaşını bilgilendirdi.
İki Bakan, bölgede barış ve istikrarın korunması için diplomasi yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ