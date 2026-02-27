Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Abbas Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Abbas Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abbas Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Erakçi, Katar ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarlar doğrultusundaki çabalarını takdir etti.

        İranlı Bakan ayrıca, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Katarlı mevkidaşını bilgilendirdi.

        İki Bakan, bölgede barış ve istikrarın korunması için diplomasi yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkana ateş açtı; saldırı kamerada

        Diyarbakır'da montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkanın içerisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası