ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka çeyrek finalde!

New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde, tek kadınlarda 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 64 dakika süren maçta Rus Ekaterina Alexandrova'yı (13) 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka (23) ise bu yılın Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff'ı (3) 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Çek Karolina Muchova (11) da Ukraynalı Marta Kostyuk'u (27) 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle geçti.

Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), turnuvada 4. tura kadar çıkarak büyük bir başarı yakalayan dünya klasmanının 435 numarası İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

İtalyan Lorenzo Musetti (10), İspanyol Jaume Munar'ı 6-3, 6-0 ve 6-1'lik setlerle, Kanadalı Felix Auger-Aliassime (25) de Rus Andrey Rublev'i (15) 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.