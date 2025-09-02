Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka çeyrek finalde! - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Swiatek ve Osaka çeyrek finalde!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek ve Japon Naomi Osaka, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 01:12 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Swiatek ve Osaka çeyrek finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde, tek kadınlarda 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 64 dakika süren maçta Rus Ekaterina Alexandrova'yı (13) 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

        Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka (23) ise bu yılın Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff'ı (3) 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

        Çek Karolina Muchova (11) da Ukraynalı Marta Kostyuk'u (27) 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle geçti.

        Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), turnuvada 4. tura kadar çıkarak büyük bir başarı yakalayan dünya klasmanının 435 numarası İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

        İtalyan Lorenzo Musetti (10), İspanyol Jaume Munar'ı 6-3, 6-0 ve 6-1'lik setlerle, Kanadalı Felix Auger-Aliassime (25) de Rus Andrey Rublev'i (15) 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı