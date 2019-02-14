ABD adım adım olağanüstü hal ilanına gidiyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki saatlerde ülkenin Meksika sınırına duvar inşaa edilmesi için olağanüstü hal ilan edeceği belirtildi.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell yaptığı açıklamada, Trump'ın hükümetin bir kez daha kapanmaması için sunulan bütçe yasasını imzalayacağını ancak aynı anda olağanüstü hal ilan edeceğini söyledi.

McConnell'ın ardından Beyaz Saray'da Trump'ın olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı.

Trump'ın önüne gidecek olan bütçe yasasının hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde bu gece oylanması bekleniyor.

ABD hükümeti yılbaşında Trump'ın duvar inşası için istediği 5.7 milyar dolarlık fon bütçede yer almadığı için 35 gün kapalı kalmıştı.