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ABD arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

Türkiye'de 10 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, ABD'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırladığı 161 kişilik ekip Türkiye'ye hareket etti

ABD arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor
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AA

ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

AA'nın haberine göre; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'nin Dover Üssünden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.

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