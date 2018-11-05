ABD Askeri Akademisi, her yıl düzenledikleri futbol maçında öğrencilerinin rakip takımın maskot şahinini kaçırdığı için özür dilediklerini söyledi.

Öğrencilerin davranışlarının askeriyenin değerlerine uymadığını söyleyen ABD Askeri Akademisi lideri, Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinden ve çalışanlarından özür diledi.

ABD Askeri okulları yıllardır birbirlerine karşı rakip olmalarıyla bilinir ve öğrenciler her karşılaşmada birbirlerine bazı şakalar yapar.

Kaç öğrencinin bu olaya katıldığı henüz belirsiz. Hava Kuvvetleri Akademisi'nin takım danışmanı Sam Dollar, New York Times'a yaptığı açıklamada, "'Hırsızlar' kuşların üstüne kazaklarını atmış ve onları köpek sandıklarının içine doldurmuş" sözlerinde bulundu.

Hayvanlara gösterilen zalim davranışlar sonucunda öğrencilerin yaptığı şaka toplumsal bir utangaçlığa dönüştü. İlk açıklamalarda yaşlı olduğu söylenen bir kuşun ise hayati tehlikesinin bulunduğu söylenmişti. Sonrasında yapılan açıklamalarda ise Aurora isimli yaşlı kuşun tamamen iyileşmesinin mümkün olduğu belirtildi.

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