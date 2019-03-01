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ABD basını, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleştirilen görüşmenin aniden bitmesi konusunda farklı değerlendirmeler yaptı.
ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, Trump ve Kim arasında Vietnam’da düzenlenen zirveyi yakından takip ederken, görüşmelerin aniden sona ermesini manşetlerine taşıdı.
Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox televizyon kanalı, "Görüşme anlaşma sağlanamadan aniden bitti" haberini yayınlarken, Trump'ın "Hızlı olacağına doğru olsun." ifadelerini öne çıkardı.
Haber sitesinde yayınladığı makalede Başkan Trump'ın aniden anlaşmadan çekilerek Washington’a dönme kararı aldığına vurgu yapan Fox, "Kim anlaşmaya hazır değildi." ifadelerini kullanarak, Trump'ın “Bazen sadece gitmen gerekir." sözlerini de içeren açıklamasını yayınladı.
Trump'a muhalif bir yayın politikası izleyen CNN televizyon kanalı ise sitesindeki haberinde Trump'ın aniden anlaşmadan çekildiğini ve "başarısız bir şekilde" Vietnam zirvesinin sona erdiğini duyurdu.
"MASADAN AYRILMASIYLA SONA ERDİ"
CNN haberinde şu ifadeler kullanıldı:
"Kendi ülkesinde başkanlığı tartışılırken, dünyanın öbür ucunda Nobel Ödülü alabilmek için yaptığı ikili görüşmeler aniden bitti. Kongredeki oturumun (eski avukatı Michael Cohen'in konuşması) unutulması için bu anlaşmadan sonuç çıkartması gerekiyordu. Bir kez daha Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmek için yaptığı girişim Kim Jong Un'un masadan ayrılmasıyla sona erdi."
"PAZARLIK USTASI"
New York Times gazetesi ise Trump ve Kim arasında gerçekleşen birebir diplomasinin "başarısızlığını" gündeme getirdi.
Gazete, Trump'tan önce eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın da Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarını sona erdirmek adına girişimlerde bulunduğuna vurgu yaparken, Trump’ın diğer başkanlardan farklı olarak bizzat Kuzey Kore lideriyle masaya oturduğuna dikkati çekti.
Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için girişimde bulunan dördüncü başkan olduğunun altını çizen gazete haberinde şunlara yer verdi:
"Kendisinden öncekilerden farklı olarak doğrudan pazarlığa giren Trump, Kim Jong Un'la yapacağı zirve için 8 bin mil yol katetti. Kendisini 'pazarlık ustası' sözleriyle tanımlayan Trump, bir fark yaratabileceğini düşündü fakat sonunda Kim'in bütün yaptırımların kaldırılması yönünde yaptığı baskıyla görüşmeden sonuç alınamadan ayrıldı."
Washington Post gazetesi de haberinde "Zirvede nükleer anlaşma sağlanamadı, Trump ve Kim görüşmeyi aniden kesti" başlığını kullandı.
İki gün süren zirvenin "beklenmedik" bir şekilde sona ermesinin şaşırtıcı olduğunun altını çizen gazete, toplantının sona ermesine Kuzey Kore liderinin ekonomik yaptırımların kaldırılması için ısrar etmesini gerekçe olarak gösterdi.
Washington Post, masadan anlaşma sağlanamadan kalkılmasını "Trumpın diplomatik başarısızlıklarına bir madde daha eklendi." şeklinde değerlendirerek, Vietnam görüşmesi öncesinde Singapur’da da benzeri bir durum olduğunu hatırlattı.
Trump ile Kim Jong Un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamamıştı.
Trump, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şimdilik devam edeceğini söylemişti.
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