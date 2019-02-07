Gazetenin haberine göre, özel bir güvenlik şirketi olan Kroll tarafından hazırlanan raporda Veliaht Prens Selman ile sağ kolu Suud-el Kahtani arasında, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği gün olan 2 Ekim'de WhatsApp üzerinden mesajlaşıldığı ve bunların incelendiği belirtilirken, raporda ikili arasındaki mesajlaşmada Kaşıkçı hakkında herhangi bir içerik olmadığı öne sürüldü.

Ancak Prens ile Kahtani'nin WhatsApp haricinde başka bir uygulama üzerinden de mesajlaştığı belirtildi.

CIA raporuyla ilgili açıklama yapan ABD'li iki yetkili, CIA'in Veliaht Prens'in Kaşıkçı'yı hedef aldığına dair raporunun arkasında durduğunu söyledi.

Kahtani'nin telefonunda 2 Ekim'de Prens Selman'dan gelen 11 mesaj olduğu ifade edilirken Kahtani'nin de aynı gün Prens Selman'a 15 mesaj gönderdiği belirtildi. Güvenlik şirketi Kroll, "Bu mesajların hiçbirinde açıkça ya da dolaylı olarak Cemal Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıyor. Herhangi bir manipülasyon, silme ya da verileri değiştirme örneğine rastlamadı" açıklamasına raporda yer verildiği iddia edildi. Kahtani'nin Prens Selman'a gönderdiği bir mesajı sildiği belirlendi.

Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Kahtani'nin bir harf hatası yaptığı için bu mesajı sildiği iddia edildi.

İkili arasındaki mesajlaşmalar arasında, Prens Selman'ın aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesi, Prens'in Suudi haber ajansının servis ettiği bir haberden duyduğu memnuniyetsizlik ve güneş enerjisiyle ilgili hazırlanan bir basın bülteninin detayları yer alıyor.

Yine aynı gün Kahtani ile Veliah Prens'in bir telefon görüşmesi yaptığı da belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard, "Soruşturma ile ilgili talep ettiğimiz bazı verilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık" açıklamasında bulunmuştu.

CESET HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.