ABD başkan adayları Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris anketlerde başa başa ilerliyor.

Peki Harris ya da Trump'ın başkan seçilmesi Türkiye için ne değiştirir?

BBC Türkçe, seçimlerin Ankara-Washington hattına olası etkilerini dış politika uzmanlarıyla konuştu.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e göre Washington'da iktidara kim gelirse gelsin Türkiye ile ilişkilerdeki mevcut çerçevenin dışına çıkmayacak.

Jeffrey, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte "Trump ve Harris ne yaparsa yapsın, genel olarak [Türkiye-ABD ilişkileri] çerçevesine sadık kalacaktır, bunun dışına çıkarlarsa çok ciddi tepki ve anlaşmazlıkla karşılaşırlar" yorumunu yaptı.

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Washington merkezli Brookings Enstitüsü düşünce kuruluşundan Aslı Aydıntaşbaş da başkanın kim olduğundan bağımsız olarak ilişkilerin kurumsal boyutuna dikkat çekti.

"[Washington'da] kurumsal olarak Türk ABD ilişkisini ve yakın işbirliğini savunan kurum ve toplumsal kesim kalmadı" diyen Aydıntaşbaş, Ankara’nın bunu ciddiye alması gerektiğini söyledi.