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ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir mezuniyet töreninde sahnede dengesini kaybederek yere düşmesi ABD basını ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Beyaz Saray yetkilileri 80 yaşındaki Biden'ın durumunun iyi olduğunu aktardı

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AA / HABERTURK.COM

  • ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü.

     

     
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

    Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

     

     
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

    Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden'ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.

     

     
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

    80 yaşındaki Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.

     

     
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

    Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.

     

     
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın günlük programını takip eden Beyaz Saray muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan'ın "tamamen iyi" hissettiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın Washington DC'ye dönmek üzere uçağına binerken "kocaman gülümsediğine" dikkati çekti.
  • ABD Başkan Biden, sahnede dengesini kaybetti, yere düştü!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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