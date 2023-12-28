ABD Başkanı Biden'dan Kongre'ye Irak ve Suriye bildirimi: ABD daha ileri gitmeye hazırdır ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara "uluslararası hukuk çerçevesinde" yanıt verildiğini ve gerektiğinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara "uluslararası hukuk çerçevesinde" yanıt verildiğini ve gerektiğinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine bir mektup gönderdi.

İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının son dönemde arttığına dikkati çeken Biden, şunları kaydetti:

"ABD, bu saldırılara uluslararası hukuka uygun olarak ve ABD'nin BM Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli ve orantılı yanıtı vermiştir. ABD, gerektiğinde ve uygun olduğunda daha çok tehdit ve saldırıya karşılık vermek için daha ileri adımlar atmaya hazırdır."

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