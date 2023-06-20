Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter federal suçlamaları kabul etti
ABONE OL

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden federal suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamayı kabul etti. Davaların vergi kaçırma ve ateşli silah bulundurmada yanlış beyan nedeniyle olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter federal suçlamaları kabul etti
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamayı kabul etti.

Hunter Biden hakkındaki iki davanın vergi kaçırma, diğerinin ise yasadışı ateşli silah bulundurma suçu ile ilgili olduğu ifade edildi.

Biden'ın işbirliği yapması ve suçunu kabul etmesi nedeniyle itirafçı olarak sayıldığı ve bu nedenle hapse girmeyeceği belirtildi.

ABD BAŞKANI'NDAN İLK YORUM

ABD Başkanı Biden'ın özel asistanı ve Beyaz Saray'ın Soruşturmalardan Sorumlu Sözcüsü Ian Sams ise konuya ilişkin açıklamasında "Başkan ve First Lady, oğullarını seviyor ve hayatını yeniden kurmaya devam ederken onu destekliyor. Başka yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark "Hunter'ın hayatındaki kargaşa ve bağımlılık döneminde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum. Kendini toparlamaya devam etmeyi ve ilerlemeyi dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu.

HUNTER BIDEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali bulunuyordu.

ABD Başkanı Biden'ın bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiği ifade ediliyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya'daki küçük çocuklar neden sarı şapka takar?
DÜNYA Japonya'daki çocuklar neden sarı şapka takar?
Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?
DÜNYA Günler eskiden 19 saat iken şimdi nasıl 24 saat ...
Rögar kapakları neden yuvarlak şeklinde olur?
DÜNYA Rögar kapakları neden yuvarlak şeklinde olur?
Tavşanlar tarafından yönetilen Okunoshima adası Japonya'nın gözdesi!
DÜNYA Tavşanlar tarafından yönetilen ada!
Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyar kişiyi etkileyebilir!
DÜNYA Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyar kişiyi ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü
Almanya'nın nüfusunda rekor: Son 32 yılın en yüksek artışı
DÜNYA Almanya'nın nüfusunda rekor artış
Burnu olmadan doğan mucize bebek Eli
DÜNYA Burnu olmadan doğan bebek Eli
Finlandiya'nın yeni başbakanı belli oldu
DÜNYA Finlandiya'nın yeni başbakanı belli oldu
Titanic enkazına sefer yapan turistik denizaltı kayıp
DÜNYA Titanic enkazına sefer yapan turistik denizaltı kayıp

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.