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ABD Başkanı Biden, Kanada Federal Parlamentosuna hitap etti

ABD Başkanı Biden, Kanada parlamentosuna hitap etti. Ülkesinin ve Kanada'nın "aynı kalbi paylaşan iki ülke" olduğunu söyleyen Biden, küresel zorluklar karşısında beraber hareket ettiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Biden, Kanada Federal Parlamentosuna hitap etti
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada ile ekonomiden savunmaya, temiz enerjiden uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Biden, resmi ziyarette bulunduğu başkent Ottowa'daki Kanada Federal Parlamentosunda kendisini uzun süre alkışlarla karşılayan milletvekillerine hitap etti.

ABD ve Kanada'nın "aynı kalbi paylaşan iki ülke" olduğunu söyleyen Biden, iki ülke arasındaki ortak tarih ve değerlere vurgu yaptı.

Kanada'nın çok önemli bir ortak olduğunu belirten Biden, Kanada halkının her zaman ABD'ye güvenebileceğini kaydetti.

Biden, iki ülkenin küresel zorluklar karşısında da beraber hareket ettiğini, geleceklerini de beraber inşa edeceklerini söyledi.

ABD'de Enflasyonu Düşürme Yasası başta olmak üzere ekonomi alanında hayata geçirdiği politikalardan bahseden Biden, temiz enerji, elektrikli araçlar gibi bir dizi ekonomik alanda Kanada ile yaptıkları anlaşmalara işaret etti. Biden, "Kanada, dünyanın temiz enerji geleceği için gerekli olan büyük miktarlarda kritik minerallere sahip." dedi.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Ukraynalıların verdiği mücadeleyi övdü. Rusya'nın Ukrayna'da insanlık suçu işlediğini vurgulayan Biden, Ukrayna'ya destek olmaya devam etme çağrısında bulundu.

Biden, ABD ve Kanada'nın NATO'ya yaptıkları katkının da öneminin altını çizerek, diğer yandan iki ülkenin Asya-Pasifik'te de etkin olduğunu ve açık, özgür, müreffeh bir Asya-Pasifik'i teşvik ettiklerini savundu.

Kanada ile Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) modernizasyonunu da sağlayacaklarını kaydeden Biden, Haiti'deki istikrar için de birlikte çalışacaklarını aktardı.

Biden, yasa dışı göçün önlenmesi için de Kanada ile ortak adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin ayrıca uyuşturucu ile mücadelede küresel bir koalisyona liderlik edeceğini söyledi.

Bunların yanı sıra Biden, ABD ile Kanada'nın "Ay'a birlikte döneceklerini" kaydederek, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yakında, Artemis II programı çerçevesinde üç Amerikalı ve bir Kanadalıdan oluşan mürettebattaki astronotların isimlerini açıklayacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küresel olarak zorlu dönemden geçilen bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'ya verilen destek, ekonomi ve savunma ilişkileri, iklim krizi gibi konularda ABD-Kanada işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Trudeau, demokrasi gibi iki ülkenin paylaştığı ortak değerlere işaret etti.

Fotoğraf: AP

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