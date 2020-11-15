"ABD Başkanı Donald Trump 10 günde yaşlandı!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya"ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçimlerinden 10 gün sonra yaşlandı!" - Haberler
ABONE OL

"ABD Başkanı Donald Trump 10 günde yaşlandı!"

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs aşısı ilgili gelişmeleri anlattığı basın toplantısında sözlerinden çok saçları dikkat çekti. Sosyal medyada Trump'ın konuşmasını izleyenler, "10 günde yaşlanmış, saçları ağarmış" yorumunda bulundu.

"Trump 10 günde yaşlandı!"
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, başkanlık seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Beyaz Saray'da ilk kez basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump'ın seçim mağlubiyetinin ardından kameraların karşısında çıktığı ilk basın toplantısında izleyiciler, "10 günde yaşlanmış, saçları ağarmış" yorumunda bulundu.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın son basın toplantısından bir kare.

Seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında koronavirüs aşı çalışmalarına dair bilgi verdi. Ancak bu toplantıda Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti.

Trump'ın saç rengindeki değişime dikkat çeken izleyiciler, saçlarının her zamanki parlak sarı renginde görünmediğini fark etti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Saçları seçim gününden bu yana ağarmış görünüyor" ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının Trump'ı ne kadar çok etkilediğini söyleyen kullanıcılar, "10 günde yaşlanmış" yorumunda bulundu.

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, Trump'ın Beyaz Saray'daki konuşmasında "ağarmış saçlarının" izleyenleri şaşırttığını yazdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti
DÜNYAEtiyopya'da yolcu otobüsüne saldırı!
Son dakika: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
DÜNYASuriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Ermenistan'a ek süre! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'dan Ermenistan'a ek süre!
Son dakika haberleri: Rusya'da can kaybı 35 bine yaklaştı! - Haberler
DÜNYARusya'da can kaybı 35 bine yaklaştı!
Son dakika: Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan'a suikast girişimi!
DÜNYAPaşinyan'a suikast girişimi!
Nijeryada etnik çatışma: 18 ölü
DÜNYANijerya'da savaş gibi çatışma
Son dakika ABD seçimleri! Washington'da 'milyon MAGA' gösterileri! Olaylar çıktı!
DÜNYATrump için yürüdüler
Son dakika dünya haberleri: Koronavirüse karşı 'sarılma odası' yaptılar
DÜNYAKoronavirüse karşı 'sarılma odası'
Vamco Tayfunu Filipinler'de 42 can aldı!
DÜNYAVamco Tayfunu Filipinler'de 42 can aldı!
Reuters: ABD'de Biden göreve gelene kadar 70 bin kişi daha ölebilir - HABERLER
DÜNYAReuters: ABD'de Biden göreve gelene kadar 70 bin kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X