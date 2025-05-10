Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçekleşecek görüşmeler öncesinde açıklamada bulundu. Trump "Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Çin mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yapılacak ABD-Çin görüşmeleri öncesinde "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki bir imza töreninde ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Trump, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilecek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in katılacağı görüşmelere ilişkin, "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." ifadesini kullandı.

        Bessent'in Çin ile bir anlaşma yapmadan dönmesi halinde hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı sorusuna ise Trump, "Hayır, hiç de değil." karşılığını verdi.

        Geçen yıl Çin'e 1 trilyon dolar açık verdiklerini ve şu anda ticaret yapmayarak bu açığı vermediklerini söyleyen ABD Başkanı, "Ben sadece Çin'in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin'e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz." diye konuştu.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, hafta sonu İsviçre'de Çin'den gelen temsilcilerle görüşecek.

        İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!