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ABD Başkanı Trump, Vekil Shanahan'ı asaleten aday gösterecek

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığına asaleten atanmak üzere aday göstereceği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Ülkeye üstün hizmeti, liderlik yapma konusunda gösterdiği yetenekten dolayı Başkan Trump, Patrick M. Shanahan'ı Savunma Bakanlığına aday göstermeyi niyet ediyor" dedi

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığına asaleten atanmak üzere aday göstereceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, yaptığı açıklamada, "Ülkeye üstün hizmeti, liderlik yapma konusunda gösterdiği yetenekten dolayı Başkan Trump, Patrick M. Shanahan'ı Savunma Bakanlığına aday göstermeyi niyet ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanders, "Bakan Vekili Shanahan, son birkaç aydır vekaleten yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevine fazlasıyla layık olduğunu gösterdi ve mükemmel bir iş çıkarmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Shanahan da yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün beni aday gösterme niyetinden dolayı onurlandım." dedi.

ABD ordusunun modernizasyonu konusuna bağlı olduğunu belirten Shanahan, "Senato’dan onay alırsam Ulusal Savunma Stratejisini etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Shanahan, eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in aralık ayında ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı konusunda Trump'la anlaşmazlığa düşüp istifa etmesinden sonra Savunma Bakanlığına vekaleten getirilmişti.

Savunma Bakan Vekilliği görevinden önce Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Shanahan, 1986'dan müsteşarlık görevine atandığı 2017'ye kadar Boeing’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Boeing şirketinde en son Tedarik Zinciri ve Operasyon Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Shanahan, mühendislik ve işletme dalında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) yüksek lisans derecelerine sahip.

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