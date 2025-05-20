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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump "Altın Kubbe" hava savunma sistemini tanıttı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump "Altın Kubbe" hava savunma sistemini tanıttı

        ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı. Trump, ilgili sistemin 175 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:18
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        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
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        ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı.

        Trump, söz konusu sistemin füze saldırılarına karşı koruma sağlayacağını bildirirken; balistik, hipersonik ve seyir füzeleri dâhil her türlü saldırıya karşı gelebileceğini ifade etti.

        Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak." şeklinde konuştu.

        Trump, sistemin görev süresi dolana kadar envantere katılması gerektiğini dile getirdi.

        Donald Trump, hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir teknolojiye sahip olduklarını belirtirken, sistemin bütün bileşenlerinin ABD'de üretileceğine dikkat çekti.

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        ABD Başkanı, Kanada'nın da sistemin bir parçası olmayı istediğini söyledi.

        "Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız." diyen Trump, daha önce İsrail'e kendi "Demir Kubbe" sistemini yapmasına yardım ettiklerini de hatırlattı.

        Söz konusu hava savunma sistemi için başlangıçta 25 milyar dolar ayrılacağı bildirilirken, toplamda 175 milyar dolara mal olacağı ifade edildi.

        ABD ana karasına doğrudan bağlantısı bulunmayan Alaska'nın da sisteme entegre edileceği dile getirildi.

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