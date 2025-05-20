ABD Başkanı Trump "Altın Kubbe" hava savunma sistemini tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Altın Kubbe" ismindeki hava savunma sistemini tanıttı.

Trump, söz konusu sistemin füze saldırılarına karşı koruma sağlayacağını bildirirken; balistik, hipersonik ve seyir füzeleri dâhil her türlü saldırıya karşı gelebileceğini ifade etti.

Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak." şeklinde konuştu.

Trump, sistemin görev süresi dolana kadar envantere katılması gerektiğini dile getirdi.

Donald Trump, hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir teknolojiye sahip olduklarını belirtirken, sistemin bütün bileşenlerinin ABD'de üretileceğine dikkat çekti.

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ABD Başkanı, Kanada'nın da sistemin bir parçası olmayı istediğini söyledi.

"Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız." diyen Trump, daha önce İsrail'e kendi "Demir Kubbe" sistemini yapmasına yardım ettiklerini de hatırlattı.