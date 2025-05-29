Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Fed Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Fed Başkanı ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile görüştü. Görüşmede ekonomiye ilişkin meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Fed Başkanı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

        Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Trump'ın Powell'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Powell'ın Trump ile büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bunların görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, Powell'ın, kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) meslektaşlarının, yasa gereği, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için para politikasını belirleyeceklerini ve bu kararları yalnızca "dikkatli, objektif ve politik olmayan" analizlere dayanarak alacaklarını söylediği aktarıldı.

        Fed Başkanı Powell, Banka'nın izlediği para politikası nedeniyle uzun süredir ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefi oluyordu.

        Trump, son olarak Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından yaptığı bir açıklamada, Fed Başkanı Powell'a yönelik "hiçbir fikri olmayan bir aptal" ifadesini kullanmıştı.

        Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

        Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı