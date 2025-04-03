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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler

        ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülke için yeni gümrük vergileri duyurdu. Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulama kararı alan Trump'a ilk tepkiler gelmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.04.2025 - 02:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 02:13
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        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
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        ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

        ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

        Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

        Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

        Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

        Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

        TRUMP'A İLK TEPKİLER

        ABD Başkanı Trump'a ilk tepki İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, vergileri 'yanlış' olarak değerlendirirken, ABD ile ticaret savaşından kaçınmak istediklerini ifade etti.

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        Meloni ayrıca, İtalyan ekonomisinin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini belirtti.

        Kanada Başbakanı Mark Carney ise, vergilerle tedbir alarak mücadele edeceklerini açıklarken, perşembe günü yanıt vereceklerini belirtti.

        Trump'ın duyurduğu vergilere tepki veren bir diğer isim ise Avustralya Başbakanı Anthony Albanese oldu.

        Vergilerin dostça olmadığını belirten Albanese, ülkesinin vergilere karşılık vermeyeceğini bildirdi.

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