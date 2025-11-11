ABD Başkanı Trump: Senato anlaşmasını destekliyorum

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Senato'da üzerinde uzlaşmaya varılan, hükümetin kapanışının sona ermesine yönelik tasarıyı onaylayıp onaylamadığı sorulan Trump, "Eğer duyduğum anlaşma buysa, öyle diyebilirim." cevabını verdi.

Trump, yeterli sayıda Demokrat'ın desteğini aldıklarını ve hükümeti çok yakında açacaklarını dile getirdi.

Hükümet açılınca hava yolu seyahatinin "normal"den daha iyi olacağını kaydeden Trump, hava trafik kontrol kuleleri için en gelişmiş teknolojileri satın alacaklarını anlattı.

"HİNDİSTAN İLE ANLAŞMAYA YAKLAŞIYORUZ"

Trump, Hindistan ile geçmişte yapılandan çok farklı bir anlaşma yapacaklarını ifade ederek, "Adil bir anlaşma yapıyoruz, sadece adil bir ticaret anlaşması. Anlaşmaya yaklaşıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Bu anlaşmada Hindistan'a yönelik mevcut tarifelerin düşürülmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine Trump, Rus petrolü nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerinin şu anda çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Trump, Hindistan'ın Rus petrolü almayı önemli ölçüde azalttığına işaret ederek, "(Hindistan'a) Gümrük vergilerini düşüreceğiz, yani bir noktada." ifadesini kullandı.