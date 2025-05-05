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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi yeniden açılsın" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi yeniden açılsın"

        ABD Başkanı Trump, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesinin açılması için talimat verdi. Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 08:06 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:10
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        ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.

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        "EN AZILI SUÇLULAR İÇİN"

        ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydeden Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

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        DÜNYANIN EN ÜNLÜ HAPİSHANESİ OLARAK BİLİNEN ALCATRAZ

        San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

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        Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

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        Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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