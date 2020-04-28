AA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelede son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin'e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

Trump, "Çin'in virüsü bilerek yaydığı" suçlamalarına ilişkin ise "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı." dedi.

Test konusunda da ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha iyi konumda olduğunu belirten Trump, "ABD şu ana kadar 5,4 milyondan fazla virüs testi yaptı." bilgisini paylaştı.

AA'nın haberine göre; salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, "Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

BEYAZ SARAY'IN YOL HARİTASI

Trump, Beyaz Saray'ın eyaletlerin virüs önlemlerinin gevşetilmesine yönelik yayımladığı 3 aşamalı plana yeni eklemeler yapıldığını duyurdu.

Eyaletlerin test kapasitesine yönelik yeni bir yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Trump, "Test kapasitemizi hızlı bir şekilde artırıyoruz. Eyaletlerin ekonomilerini tekrar faaliyete geçirmeden önce yeterli sayıda test yaptığımızdan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'ın yayımladığı yol haritasında ise 3 aşama bulunuyor. Bunun ilk aşamasında, testler için uygun alt yapının oluşturulması, özel sektörün test geliştirilmesi için harekete geçirilmesi, ticari ve araştırma laboratuvarların test kapasitelerinin artırılması gibi maddeler bulunuyor.

İkinci aşamada ise hem kamu hem de özel sektörün test alt yapısının belirlenmesi ve artırılması ile tedarik zincirinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Planın son aşamasında ise test planlarının desteklenmesi için valiler ile federal yönetim arasında iş birliği kurulması amaçlanıyor.

TRUMP DEZENFEKTAN KONUSUNDA SORUMLULUK ALMIYOR

Geçen hafta yaptığı, "virüs tedavisi için belki vücuda dezenfektan enjekte edebiliriz" önerisinin ardından bazı eyaletlerdeki kişilerin bunu denediğinin anımsatılması üzerine Trump, "Bunu neden yapıyorlar bilemiyorum." dedi.

Bir gazetecinin, "Peki bu konuda sorumluluk alır mısınız?" sorusunu ise Trump, "Hayır, almam." diye yanıtladı.

BRİFİNG BİLMECESİ

Öte yandan bugün Beyaz Saray'da Trump'ın katılımı ile bir basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı ülke gündeminde günün konusu oldu.

Beyaz Saray'ın pazartesi günkü programında saat 17.00 için planlanan basın toplantısına ilişkin sabah saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün basın toplantısı olmayacak." dedi.

Bunun üzerine Beyaz Saray programı güncelledi ve brifing iptal edildi.

Ancak McEnany, günün ilerleyen saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada basın toplantısının aynı saatte yapılacağını duyurdu.

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"KİM JONG-UN'UN SAĞLIĞI KONUSUNDA BİR FİKRİM VAR AMA SÖYLEYEMEM"

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." diye konuştu.

Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk." dedi.

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.