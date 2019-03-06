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ABD'de 320 kilo ağırlığında dev bir timsah bulundu

ABD'nin Georgia eyaletindeti bir sulama kanalında yaklaşık 320 kilo ağırlığında olduğu belirtilen dev bir timsah bulundu. Aldığı yaralar ve yaşlılığı nedeniyle uyutulan hayvanın dev boyutları, gerçek olmadığı iddialarının dile getirilmesine yol açmıştı.

Giriş: 06.03.2019 - 15:10 | Güncelleme:

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir sulama kanalında yaklaşık 320 kilo ağırlığında olduğu belirtilen dev bir timsah bulundu. Aldığı yaralar ve yaşlılığı nedeniyle uyutulan hayvanın dev boyutları, hayvanın gerçek olmadığı ve görüntülerle oynandığı iddialarının dile getirilmesine yol açmıştı.

Blackshear Gölü'ndeki sulama kanalında dev hayvanı bulan çiftçi daha sonra Georgia Doğal Kaynaklar Kurumunu (DNR) aradı. Kurum, hayvanı incelemesi için vahşi yaşam biyoloğu Brent Howze'u görevlendirdi.

Kurum, Independent gazetesine hayvanın boyutlarının gerçek olduğunu doğrularken, Howze timsahın boyunun dört metreden uzun olduğunu söyledi.

Timsahın, Howze ve ekibi tarafından çıkartılmardan önce bir hafta kadar sulama kanalında mahsur kaldığı bildirildi.

Howze CBS Televizyonuna yaptığı açıklamada "Birkaç büyük timsah yakaladık ama hiç biri bu kadar büyük değildi" dedi.

Yaraları ve yaşlılığı nedeniyle uyutuldu

Howze, timsahı kanaldan çıkartmayı başardıklarını, ancak daha sonra eski bir silah yaralanması dahil, birkaç farklı yara nedeniyle acı çeken havyanı uyutmaya karar verdiklerini anlattı. Uyutma kararında, hayvanın yaşlı olmasının da rol oynadığı belirtildi.

Howze "Üzücü bir durumdu ama en iyi seçenek hayvanı uyutmaktı" dedi.

Dev timsahın uyutulmadan önce çekilen fotoğrafları internette hızla yayılırken, bazı kullanıcılar fotoğrafların sahte olabileceğini savundu.

Howze bu kadar büyük timsahların sık görülmediğini, ancak erkek timsahların boyunun beş metreye yaklaşabileceğini belirtti.

Howze, bir timsahın sadece insanlardan uzak durarak bu boyutlara ulaşibileceğini kaydetti.

Georgia'da dört yıl önceki timsah avı mevsiminde 4,2 metre uzunluğunda daha büyük bir timsah yakalanmıştı.

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