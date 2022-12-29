1 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ

Akrabalarının CNN'e bildirdiğine göre, iş için Kuzey Carolina'dan Buffalo'ya taşınan 22 yaşındaki Annendel Taylor, hafta sonu eve dönüş yolunda arabasında mahsur kaldı. Taylor'un yakınları, genç kızın yaşlılar merkezindeki işinden çıktıktan sonra evine 6 dakika mesafede mahsur kaldığını kendilerine bildirdiğini, daha sonrasında irtibatlarının kesildiğini söyledi.

Taylor'ın bir süre sonra soğuktan donmamak için arabasının camını kırarak dışarı çıktığını söyleyen ailesi, genç kızın telefonunun gösterdiği konumu Facebook'ta paylaştıklarını ve onu bulan bir adamın kendilerini araması sayesinde yaşamını yitirdiğini öğrenebildiklerini belirtti.