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ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkiledi. Kar fırtınası nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, yağmalara karşı yetkililer vatandaşları uyardı. Kar fırtınasında can kaybının artmasından endişe edilirken ABD Başkanı Biden'ın sıcaklığın yüksek olduğu Karayiplere tatile gitmesi gündem oldu.

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  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Fırtınadan dolayı Buffalo Niagara Uluslararası Havaalanı kapalı kalmaya devam ediyor.
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi. 
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

    Pek çok yapının da buz tuttuğu görüldü.
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Kar fırtınası nedeniyle New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri de kısmen dondu. 
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Kutup soğukları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ülke genelinde 65'i bulurken, Bufallo'da aracında yardım bekleyen bir kadın soğuktan donarak öldü. 
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    1 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ 

    Akrabalarının CNN'e bildirdiğine göre, iş için Kuzey Carolina'dan Buffalo'ya taşınan 22 yaşındaki Annendel Taylor, hafta sonu eve dönüş yolunda arabasında mahsur kaldı. Taylor'un yakınları, genç kızın yaşlılar merkezindeki işinden çıktıktan sonra evine 6 dakika mesafede mahsur kaldığını kendilerine bildirdiğini, daha sonrasında irtibatlarının kesildiğini söyledi.

    Taylor'ın bir süre sonra soğuktan donmamak için arabasının camını kırarak dışarı çıktığını söyleyen ailesi, genç kızın telefonunun gösterdiği konumu Facebook'ta paylaştıklarını ve onu bulan bir adamın kendilerini araması sayesinde yaşamını yitirdiğini öğrenebildiklerini belirtti.
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Erie County yetkilisi Mark Poloncarz ise Salı gününden itibaren araç kullanma yasağının yürürlükte olduğunu, çok sayıda kişinin yasağı ihlal etmesi nedeniyle Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini hatırlattı. 
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Poloncarz, “Ekipler, kapalı olan yolları açmak için çalışıyor. İnsanlar araba kullanma yasağını görmezden geliyor. Bu noktada ne diyeceğimi bilmiyorum. Yalvarıyorum, evde kalın" ifadelerini kullandı. Buffalo polisinden Joseph Gramaglia ise kentte yaşanan yağmalama olaylarının ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

    Yağmalara karşı dükkan sahiplerinin ellerinde silahlarla beklediği ve ara ara ateş açtığı da görüldü. 
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    BIDEN'IN TATİLİ TARTIŞMA YARATTI 

    Ülke genelinde kar fırtınası ve can kayıpları artarken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıkması da gündem oldu.
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    Biden'ın tercihinin sıcaklığın 22 dereceyi geçtiği Karayipler olması özellikle Cumhuriyetçi Parti'deki bazı kesimlerden büyük tepki aldı.
  • ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu

    * Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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