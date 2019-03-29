ABD'nin Arizona eyaletinde polis ekipleri, aşı yaptırılmayan ve bu nedenle 40.5 derece ateşle yatan bir çocuğu ailesinden almak için yaşadığı evi bastı.

Chandler Polis Departmanı tarafından yapılan baskının görüntülerinde tam teçhizatlı polis ekiplerinin aşı karşıtı olan ailenin evine kapıyı kırarak girdikleri görülüyor.

Hasta olan çocuğu muayene eden doktorun durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiği, doktorun ise çocukta menenjit olma ihtimalinden şüphelendiği bildirildi.

Polislerin aşı karşıtı ailenin evine gittiği ancak babanın kapıyı açmayı reddetmesi üzerine, arama kararı çıkartarak geri geldikleri belirtildi. Aile kapıyı bir kez daha açmayınca, tam teçhizatlı ekipler kapıyı kırarak 2 yaşındaki çocuğu hastaneye götürdü.