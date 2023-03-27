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ABD'de bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Başkan Biden, uzun süredir savunduğu 'silah reformu' için Kongre'ye yeniden çağrı yaptı.

ABD'de bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü
AA

Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Nashville'deki saldırı hakkında Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

BIDEN'DAN KONGRE'YE ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların çıkarılması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Biden, burada yaptığı konuşmada, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değindi.

Biden, "iğrenç" ve "bir ailenin en kötü kabusu" şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.

Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek, Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: İHA

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